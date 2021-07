Era di Spoleto la donna morta a Bastia

Saranno fissate nelle prossime ore le esequie di Rosy Valentini, la donna di Spoleto morta sabato mattina al Santa Maria della Misericordia per le conseguenze di uno degli incidenti stradali avvenuti giovedì sulla statale 75 Centrale Umbra, alle porte di Perugia, dove la strada era interrotta per l’incidente della notte in cui un camion aveva sfondato il New Jersey finendo sui binari.

Indagini in corso

La donna lavorava come cassiera al centro commerciale Il Ducato: stava portando il figlio 19enne – ferito a sua volta nello schianto – a fare una visita medica. Arrivata al Santa Maria della Misericordia in condizioni disperate. Sabato mattina il decesso. Indagini in corso sulla dinamica anche se – per entrambi gli incidenti di quella mattina – è fatale che l’improvviso ‘muro’ di auto sia stato decisivo nel provocare i sinistri. Da verificare se il blocco fosse stato adeguatamente segnalato. Il ragazzo al momento si trova ricoverato alla medicina interna e vascolare.

La foto è tratta dal Messaggero