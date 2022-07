Esami di maturità: Umbria da 100 e lode

di Gabriele Ripandelli

Festeggiano gli studenti in Umbria e più in generale in tutta Italia. Complimenti a chi quest’anno ha sostenuto l’esame di maturità. Praticamente tutti i candidati (99,9%) hanno infatti superato la prova e in molti con ottimi risultati. È quanto risulta dai dati pubblicato dal ministero dell’Istruzione.

L’Umbria tra le eccellenze

L’Umbria è la terza regione per percentuale di lodi: il 5% dei candidati totali ha preso il massimo. La precedono solo la Calabria con il 6,6% e la Puglia con il 6,3%. Numeri molto più bassi al nord dove, per esempio, la Lombardia registra l’1,5% e il Veneto il 2%. Per quanto riguarda i 100, la nostra regione si classifica invece al quarto posto. Medaglia d’oro sempre alla Calabria (12,8%) mentre l’argento va e Puglia e Sicilia con il 12%. Le altre fasce per gli studenti umbri: 3,7% il 60; 17,7% tra il 61 e il 70; 24% tra il 71 e l’80; 21,8% tra l’81 e il 90; 17% tra il 91 e il 90.

Rispetto al pre Covid

Aumentano le lodi che sono mille in più rispetto all’anno passato, e non solo. I voti pieni (9,4) sono quasi il doppio di quanti se ne sono registrati nel 2019. A giocare a favore il fatto che la temuta seconda prova abbia inciso poco sul voto finale e la presenza di soli membri interni nella commissione. Scendono comunque rispetto a un anno fa (13,5) a dimostrazione che il ritorno delle prove scritte ha reso l’esame più complesso. Per il resto sono pressoché stabili le valutazioni comprese tra 91 e 99 (da 15,6% a 15,1%) e tra 81 e 90 (dal 20,8% al 21%). Il 51,2% delle studentesse e degli studenti si colloca nella fascia di valutazione 60-80 rispetto al 47,1% dell’anno scorso. I diplomati nella fascia 71-80 passano dal 23,8% al 27%, i 61-70 dal 18,5% al 20,1%. In lieve calo i 60: passano dal 4,8% al 4,1%.