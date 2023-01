Castori si ricarica tra Salerno e Carpi. Poi a Perugia per la salvezza

di Gabriele Ripandelli

Un bambino di cinque anni che si avvicina, gli stringe la mano e lo ringrazia per aver portato la Salernitana in Serie A. L’immagine descrive nel migliore dei modi la fine del 2022 e l’inizio del 2023 per il tecnico del Perugia Fabrizio Castori. Il marchigiano nativo di San Saverino Marche è tornato nei luoghi chiave della sua carriera dove ha fatto la storia di club storici come la Salernitana, il Cesena e il Carpi. Il 28 dicembre era in Campania a presentare il libro ‘Fabrizio Castori. La storia di Mister promozione’ (Minerva edizioni) insieme a uno dei due autori, il giornalista Massimo Boccucci; il 2 gennaio nel modenese per lo stesso motivo con l’aggiunta del secondo, il genero sociologo Simone Paolo Ricci. Il 31 dicembre invece ha festeggiato a Cesena con gli amici e la moglie Paola il passaggio da un anno all’altro, augurandosi che il 2023 possa portare nuove soddisfazioni anche sul campo.

Le due presentazioni

Dopo l’anteprima nazionale all’Over Time festival di Macerata e le presentazioni a Lanciano, Cesena e a San Severino Marche , il libro è stato portato anche a Salerno e Carpi. A raccontarci quelle giornate da vicino è Massimo Boccucci che è legato a Castori da una lunghissima amicizia. «Sono stati due emozionanti bagni di folla – commenta la nota penna eugubina de Il Corriere dello Sport e de Il Messaggero -. La sala era piena sia al Club Giardino a Carpi che al complesso San Michele vicino al duomo di Salerno. Tantissimi anche i giovani presenti. Il mister ha ricevuto i complimenti per gli ultimi risultati del Perugia e ha accolto il convincimento dei presenti relativamente alla possibilità di centrare la salvezza. Non ha parlato del presente della sua squadra né della serie B. Si è soffermato su quei campionati tra felici promozioni e le difficoltà dei 21 giorni di Covid svelando anche aneddoti inediti che non sono scritti nel libro».

La ripresa degli allenamenti

Ricordare i vecchi successi avrà sicuramente dato a Castori ulteriore carica per gettarsi nella missione salvezza con il Grifo che rappresenta la sua priorità. «Abbiamo l’agenda fitta dato che ci hanno chiesto da tantissime parti – svela Boccucci – ma tutto dipenderà dagli impegni del campionato». Il tecnico il 3 gennaio era infatti regolarmente a Pian di Massiano per la ripresa degli allenamenti. Dopo una parte iniziale di video, la squadra si è trasferita nel campo principale dell’antistadio per una sgambata con e senza palla. Ancora assenti Beghetto, Matos e Struna. La società in serata si è compattata ulteriormente attraverso un comunicato che mirava a fare da scudo di fronte a quanto scritto da alcuni quotidiani relativamente alla possibile cessione di nove giocatori che sarebbero stati identificati in Rosi, Angella, Vulikic, Righetti, Beghetto, Vulic, Kouan, Strizzolo e Melchiorri. «A fronte di quanto emerso fino ad oggi, la società #ACPerugiaCalcio ci tiene a precisare che non ci saranno rivoluzioni nella squadra e, in riferimento a quanto scritto da alcuni media e testate giornalistiche locali, ci teniamo a precisare che le uniche notizie certe e veritiere sono quelle del sito ufficiale – si legge nella nota – A tutela della salvaguardia del nostro unico obiettivo vi ricordiamo che siamo unicamente concentrati a raggiungere una grande compattezza di gruppo per tagliare il traguardo della salvezza. Ringraziamo tutti coloro che ci aiuteranno a raggiungere tali risultati non scrivendo inesattezze sull’attuale calciomercato». L’unica ufficialità, per ora, nel fronte delle uscite è quella del baby portiere Luca Moro (2004) che passa in prestito alla Paganese. Alla squadra biancorossa potrebbe invece unirsi Alessandro Cortinovis. Il centrocampista classe 2001 dopo una prima parte di stagione non felice all’Hellas Verona complice anche qualche problema fisico, potrebbe fare ritorno all’Atalanta per poi essere girato in prestito in serie B. Secondo La Gazzetta dello Sport, sarebbe stato richiesto espressamente da Castori. Ci sarebbe, stando a quanto riportato da TrivenetoGoal, però anche la concorrenza del Venezia. Lavoro sul mercato ma anche sul campo con il Perugia che dal ritorno dell’ex Salernitana fino alla sosta aveva una media punti da piena zona play off ma ancora deve correre per arrivare il prima possibile in zone più tranquille di classifica.