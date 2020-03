«Farmaci salvavita per un parente». Ma sono ‘da banco’: denunciato

Dopo le nove denunce di giovedì, un’altra – decisamente particolare ed esemplificativa di ciò che si può fare in questo periodo – è scattata venerdì. In campo ancora una volta i carabinieri della Compagnia di Terni, impegnati fra Valnerina e città con sei veicoli e personale a piedi per far rispettare le normative in vigore.

Farmaci ‘normali’

In tema di decreto per limitare la diffusione del coronavirus, l’Arma – in particolare il comando stazione di Terni – ha denunciato un uomo che ha giustificato la propria presenza in strada con la necessità di consegnare dei farmaci salvavita ad un suo conoscente. Una verifica approfondita ha consentito di appurare che si trattava di generici medicinali da banco e, pertanto, il cittadino è stato denunciato in base all’articolo 650 del codice penale.