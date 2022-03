Ferentillo: fuori strada con la moto. Grave un 20enne di Spoleto

Grave incidente stradale autonomo nel pomeriggio di sabato lungo la statale Valnerina, nei pressi di Sambucheto, frazione del Comune di Ferentillo (Terni). Secondo quanto riportato dai vigili del fuoco, intervenuti sul posto con una squadra del comando di Terni, un 20enne di Spoleto, in sella ad una motocicletta, ne ha perso il controllo finendo fuori strada. Il giovane centauro, che in seguito al violento impatto avrebbe riportato fratture alle gambe, è stato soccorso dall’elicottero del 118 e – dopo l’atterraggio all’aviosuperficie ‘Leonardi’ – trasportato in ambulanza all’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni, in ‘codice rosso’. Ad occuparsi della gestione della viabilità e dei rilievi volti a ricostruire la dinamica del sinistro, sono stati i carabinieri della Compagnia di Terni.

Aggiornamento ospedale Terni

Nella prima serata di sabato, l’azienda ospedaliera ‘Santa Maria’ riferisce che «il ragazzo è arrivato cosciente all’ospedale, con politrauma. È stato sottoposto ad intervento chirurgico e quindi ricoverato in prognosi riservata».