Flaminia Spoleto-Terni: il semaforo di Montebibico si spegne di notte. Tragedia sfiorata

Spento. Con gli automobilisti – e i conducenti di mezzi pesanti – che sanno che lì c’è un cantiere e si circola su una sola corsia, che hanno proceduto lentamente e in qualche caso hanno subito chiamato le forze dell’ordine. Altri, più distratti o che semplicemente non sono della zona, sono stati meno consapevoli dei rischi corsi, enormi. Alle prime ore di lunedì non risultano incidenti ma è andata sin troppo bene, lungo la statale Flaminia – fra Terni e Spoleto – all’altezza del cantiere sul viadotto Fosso del Molino, a poche centinaia di metri dal valico della Somma versante spoletino: nella tarda serata di domenica il semaforo che da giovedì regola il senso unico alternato – con code significative nelle ore di punta – è andato in tilt, spegnendosi completamente. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato del commissariato di Spoleto ed anche gli addetti Anas per ripristinare le condizioni di sicurezza, decisamente compromesse nei lunghi minuti in cui il disposiivo semaforico è ‘saltato’. Doverosi gli accertamenti sull’accaduto, nella consapevolezza che in qualche caso solo attenzione e prontezza hanno evitato scontri frontali dalle conseguenze potenzialmente gravi.

Condividi questo articolo su