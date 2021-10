Furti in serie nelle case del tifernate

Tre furti sabato sera nelle case del tifernate: tre furti nel territorio comunale di Umbertide e uno in via Parini a Trestina, frazione di Città di Castello.

Colpiti mentre sono in pizzeria

In quest’ultimo caso i ladri hanno agito mentre i proprietari erano fuori a mangiare una pizza. Se ne sono accorti al rientro, trovando la casa a soqquadro: portato via qualche suppellettile e vari oggetti, quantificati in circa quattromila euro.

Altri tre colpi

Nel territorio di Umbertide, i ladri hanno agito in piazzale Michelangelo, forzando la porta di ingresso di un appartamento vuoto, dove hanno portato via meno di cento euro in contanti e alcuni oggetti in oro. Altro colpo in un casale isolato nella zona di Preggio, con un furto non portato a termine, e a Pierantonio.