Gli alunni della ‘Pertini’ di Narni Scalo in visita ai carabinieri di Amelia

Sabato mattina 45 alunni della scuola elementare ‘Pertini’ di Narni Scalo, accompagnati da cinque insegnanti, hanno visitato la sede della Compagnia carabinieri di Amelia. «La visita alla caserma – spiega una nota del comando provinciale di Terni dell’Arma – è inquadrata in un più ampio progetto portato avanti dall’Arma dei carabinieri, volto a diffondere il messaggio di vicinanza, di amicizia e legalità, andando a stimolare gli interessi e le curiosità degli studenti di tutte le classi, gradi ed età».

La visita ‘guidata’

I bambini sono stati accolti dal comandante della Compagnia, capitano Laura Protopapa, dai comandanti della stazione capoluogo e del Nor e da altri carabinieri in servizio. Nel corso della visita guidata tra i vari uffici e reparti della sede, sono stati illustrati agli studenti la struttura e i compiti attribuiti all’Arma dei carabinieri. I giovani hanno visitato alcuni locali della caserma, tra cui gli uffici della stazione carabinieri, così da poter comprendere, sin dalla loro tenera età, quali possano essere i momenti e i motivi di incontro del cittadino con i carabinieri.

Curiosità, tante domande ed entusiasmo

Nel piazzale antistante la caserma hanno poi incontrato i militari dell’aliquota radiomobile, deputati prioritariamente alle attività di pronto intervento, i quali hanno mostrato un autoveicolo in uso e gli equipaggiamenti in dotazione. «Ciò – prosegue la nota – ha suscitato molto interesse nei bambini, che hanno avuto la possibilità di vedere da vicino le ‘gazzelle’ dei carabinieri quotidianamente impegnate nel controllo del territorio e costantemente in comunicazione con la centrale operativa del comando Compagnia. Gli alunni hanno fatto tante domande affrontando questa esperienza con grande entusiasmo e molti di loro l’hanno conclusa con il desiderio di entrare a far parte, da grandi, nelle fila della ‘Benemerita’».