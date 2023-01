Il ballerino di Amelia FIlippo Zara trionfa a ‘Dance Albania’

Trionfo a ‘Dance Albania’ – l’equivalente albanese di ‘Ballando con le stelle’ – per il ballerino professionista Filippo Zara, originario di Amelia (Terni). Lo scorso 26 dicembre, ‘live’ da Tirana, ha vinto la finale del popolare programma televisivo insieme alla cantante macedone Adelina Tahiri. ‘Dance Albania’ – come riporta il quotidiano Il Corriere dell’Umbria in un pezzo a firma di Simona Maggi – si svolge con modalità del tutto analoghe a ‘Ballando con le stelle’, dove personaggi famosi si esibiscono in coppia con ballerini professionisti, a caccia della vittoria finale. E così è stato anche per Filippo, a cui Adelina Tahiri si è completamente affidata. Per Filippo, che ha studiato a lungo anche in accademia e insegna danza in una scuola di Roma e ad Amelia, dove ha la sua scuola, ora il sogno è proseguire e crescere ancora. Magari sbarcando proprio a ‘Ballando con le stelle’.

