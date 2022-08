Qualche sera fa i carabinieri del Nor della Compagnia di Città della Pieve, transitando lungo le vie di Tuoro sul Trasimeno, hanno incrociato un’auto sospetta e l’hanno fermata e controllata. Al volante c’era un 40enne dell’Albania: dagli accertamenti è emerso che su di lui pendeva un ordine di arresto europeo perché, in Germania, era stato condannato a 15 anni di reclusione per traffico di stupefacenti. Assolte le formalità di rito, l’uomo è stato tradotto nel carcere di Perugia-Capanne.

