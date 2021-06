Incidente a Castiglione del Lago: 82enne perde la vita, grave la moglie

Tragico incidente stradale nella tarda mattinata di sabato, intorno alle ore 12.30, lungo la strada regionale 71, nei pressi della frazione di Borghetto, nel territorio comunale di Castiglione del Lago (Perugia). Un uomo di 82 anni residente a Rosignano Solvay (Livorno), in sella ad uno scooter insieme ad alla moglie, si è scontrato con un’autovettura. L’anziano è stato soccorso dagli operatori del 118 ma i tentativi di rianimazione si sono rivelati purtroppo inutili: il decesso è avvenuto sul posto. Grave la moglie, trasportata d’urgenza in ospedale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Città della Pieve e gli agenti della polizia Locale di Castiglione del Lago, quest’ultimi per ricostruire la dinamica del sinistro.

