Incidente a Pentima: ferito un 75enne finito fuori strada con l’auto

Serio incidente stradale nel pomeriggio di Natale – lunedì – lungo la statale Valnerina all’altezza di Pentima, a Terni. Si tratta – si apprende – di uno scontro fra due autovetture, in seguito al quale una è finita fuori strada. A bordo di quest’ultimo veicolo c’era un 75enne, estratto dai vigili del fuoco di Terni e consegnato alle cure degli operatori del 118, con successivo trasporto in ospedale. La strada è rimasta temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi da parte degli agenti della polizia Locale di Terni, sul posto unitamente a personale di Area Sicura per la messa in sicurezza.