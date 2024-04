Incidente a San Gemini congestiona i tratti ternani di E45 e Rato

Incidente stradale nella tarda mattinata di lunedì lungo la superstrada E45, nei pressi dello svincolo di San Gemini (chilometro 5+500). Si tratta di un tamponamento fra due veicoli – una Ford Fiesta che ha colpito un’Alfa Romeo Giulia – con il ferimento di tre persone in modo lieve: in particolare la conducente e i due passeggeri a bordo della Fiesta, tutti condotti all’ospedale di Terni dagli operatori del 118. Illeso il conducente dell’Alfa che con tutta probabilità si recherà autonomamente al pronto soccorso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Terni, gli agenti della polizia Stradale di Todi e il personale sanitario. La viabilità ha risentito dell’accaduto con traffico congestionato e fisiologiche code sia lungo il Raccordo Terni-Orte in direzione Terni che nel tratto di E45 dove è avvenuto dal sinistro, a doppio senso di circolazione perché interessato da lavori di rifacimento del manto stradale.

Condividi questo articolo su