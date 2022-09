‘Inter m…’ sul duomo di Orvieto: tre denunce. C’è anche un consigliere comunale

Tre giovani residenti in un comune dell’Orvietano, fra cui un consigliere comunale, sono stati denunciati a piede libero all’autorità giudiziaria di Terni, in quanto individuati – a seguito delle indagini condotte dal personale della squadra informativa del commissariato di Orvieto con il supporto dell’Arma dei carabinieri – quali responsabili dell’imbrattamento del duomo di Orvieto con la scritta ‘Inter m…’, avvenuto la notte fra il 22 e il 23 maggio scorsi. A riportare la notizia è Ansa Umbria. I tre erano giunti ad Orvieto per festeggiare la vittoria dello scudetto da parte del Milan. Le telecamere presenti in zona avrebbero ripreso due di loro nell’atto di scrivere con la vernice spray sul duomo, mentre il terzo soggetto denunciato si trovava a pochi passi da loro.

