Karate: bronzo di prestigio ad Ostia per il 15enne Mostarda

Risultato di assoluto prestigio per il 15enne ternano Ettore Mostarda, della società Tonic Pazzaglia Karate, che ai campionati italiani under 18 Kumite per rappresentative regionali, disputati domenica al palaPellicone di Ostia Lido (Roma), ha sfiorato la finale centrando una prestigiosa medaglia di bronzo. Un dato che assume ancora più importanza se si considera che il giovane atleta allenato da Fabrizio Pazzaglia, ha combattuto contro ragazzi tutti prossimi ai 18 anni di età.

Nella competizione, Ettore Mostarda era il portacolori dell’Umbria nella categoria 76 kg ma quella che doveva essere una gara per fare esperienza, è diventata quasi un’occasione per centrare un altro oro dopo quello ottenuto poche settimane fa all’Open di Toscana. Il 15enne ternano, dopo i successi contro gli atleti del Veneto e della Toscana, ha affrontato in semifinale – un incontro all’ultimo respiro, concluso da una decisione arbitrale discutibile – il campano Mario Iannuzzi, atleta della nazionale italiana juniores e medaglia di bronzo agli ultimi campionati europei 2023 di Cipro. Nella finale per il 3° e 4° posto, Mostarda si è poi riscattato vincendo per 3 a 0 contro l’atleta pugliese.