Ternana a Monopoli per altri primati assoluti

Il numero delle vittorie ed i punti ottenuti in trasferta in un campionato, rispettivamente – il Venezia 2016/2017 di Filippo Inzaghi è già stato eguagliato con l’affermazione di Torre del Greco, ora c’è la chance del sorpasso – dodici e quarantadue al momento. Eccoli i due record che la Ternana vuol conquistare nell’ultima gara esterna della stagione 2020-2021: Defendi e compagni tornano in campo a Monopoli dopo il turno di pausa con la voglia di sempre in vista dell’obiettivo supercoppa nel mese di maggio.

INTANTO L’ATTENZIONE È TUTTA SUL PROGETTO STADIO

Un po’ di relax

Si torna in campo a due settimane dal successo nel fortino della Turris. Serie B ottenuta con cavalcata record ma sul piatto restano obiettivo da portare a casa: «Abbiamo staccato un po’ la spina – ha esordito Cristiano Lucarelli in conferenza stampa – mentalmente come giusto che fosse visto il riposo forzato. C’è stato lavoro su alcuni aspetti tattici, nuovi dal punto di vista offensivo e anche a livello fisico per finire bene le ultime quattro partite». Supercoppa compresa. Non tutti sono a disposizione: «Damian ha avuto un problema muscolare in settimana e per un po’ di tempo starà a riposo. Frascatore sta continuando il percorso di recupero e non è ancora a disposizione. Chance per la supercoppa? Forse solo Frascatore». Out anche Palumbo. I convocati sono 23, non c’è lo squalificato Boben.

LA SFIDA DEL 10 GENNAIO AL LIBERATI

La consapevolezza

L’auspicio di Lucarelli è che i suoi siano al 100% a livello mentale: «Abbiamo ancora qualcosa da chiedere al campionato seppur il grosso sia stato fatto, c’è la possibilità di battere altri record e migliorarne altri. Con i numeri che abbiamo fatto sembra quasi che fosse tutto scontato, al 15 ottobre post Caserta non era così; la Ternana non era indicata tra le favorite, ma nessuno si ricorda dei pronostici di inizio campionato. Poi nel corso del tempo abbiamo acquisito consapevolezza e siamo diventati forti». Dirigerà Federico Fontani della sezione di Siena.

Il futuro

Un Lucarelli ermetico sul futuro: «Bandecchi resta per tre anni? Ci sono rimasto male – la risposta del tecnico livornese – che si parli già di futuro con tanto di nomi, si manca di rispetto al gruppo. Molto prematuro per tutto e per tutti, c’è almeno un altro mese dove si rientra nel carro armato. Quando sarà finita la stagione e tutti potranno fare valutazioni a 360 gradi si faranno: sull’emotività siamo d’accordo, ma si possono fare anche degli sbagli e guardo con interesse ciò che succederà in supercoppa. Perché l’anno prossimo sarà pane e salame. Se ci sarà la prossima – in riferimento alla sua permanenza – annata, se ne parlerà». Si torna sull’immediato: «Il girone B? In questo momento il Perugia è avvantaggiato, ma le partite non si giocano sulla carta. Se ci sarà derby ci penseremo, ora testa al Monopoli». Vincendo al ‘Veneziani’ le Fere eguaglierebbero le 28 affermazioni dell’Avellino nel campionato 1972/1973. Ulteriore motivazione.

Mentalità e sorriso

Ternana in campo con la miglior formazione possibile al netto delle defezioni: «La speranza – ha concluso il trainer toscano – è che si sia rientrati nel carro armato, sarebbe una bella dimostrazione di mentalità. Ho sempre vissuto il calcio come una ‘guerra’ mondiale, ma i ragazzi quest’anno mi hanno aperto nuovi orizzonti: la musica prima della partita nello spogliatoio per me era inconcepibile fino a qualche anno fa. Loro col sorriso sulle labbra hanno fatto cose importanti. Ora son curioso se a risultato acquisito c’è ancora quella voglia di spingere i motori al massimo». Calcio d’inizio fissato per le 17.30.

Beneficenza rossoverde con le maglie degli anni ’60

Nel contempo la società di via della Bardesca ha messo in piedi un’altra attività benefica: «In occasione della gara Ternana-Juve Stabia, in programma domenica 2 maggio alle ore 20.30 allo stadio Liberati e valida per l’ultimo turno del campionato di Serie C, regular season 2020/21, i rossoverdi scenderanno in campo con una maglia celebrativa. Si tratta – viene sottolineato – di quelle utilizzate dalla squadra alla fine degli anni ’60, in trasferta e in casa, nel vecchio impianto di viale Brin. L’idea, subito accolta con entusiasmo dal presidente Stefano Bandecchi, arriva direttamente dai tifosi delle Fere. Le maglie utilizzate nel match con i campani, prodotte dal nostro sponsor tecnico Macron, saranno poi messe in vendita attraverso un’asta su ebay, le cui modalità saranno a breve rese note. Il ricavato della stessa sarà totalmente devoluto in beneficenza».