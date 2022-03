Lancette avanti di sessanta minuti: torna l’ora legale

Un risparmio di 190 milioni di euro e un minor consumo di energia elettrica per 420 milioni di kilowattora. La stima è di Terna e riguarda il passaggio all’ora legale che avverrà nella notte tra sabato 26 e domenica 27 marzo: lo spostamento in avanti di sessanta minuti avverrà come di consueto alle 2. La società parla di «un importante beneficio ambientale, quantificabile nella riduzione di circa 200 mila tonnellate di emissioni di anidride carbonica in atmosfera». Si tornerà all’ora solare domenica 30 ottobre.

