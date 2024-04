L’Appennino dentro: Gian Luca Diamanti presenta ‘Una patria in salita’

Si intitola ‘Una patria in salita – Dèi e meraviglie in Appennino’ ed è il nuovo libro del giornalista ternano Gian Luca Diamanti, pubblicato da pochi giorni da Rudis Edizioni. Il libro è un particolare diario di viaggio in due parti. La prima è una lunga camminata in cerca dei luoghi più sconosciuti e sacri d’Appennino, legati ai culti degli antichi dèi italici, da Gubbio alla Maiella, dalla Sabina fino al Sannio e all’Irpinia, sulle tracce di Giano, Vacuna, Feronia, Mefite, Lucina e Soranus. La seconda parte accompagna il lettore in luoghi altrettanto nascosti, in cerca del loro genius: dall’Appennino delle comunità arbëreshë alla raccolta delle castagne sulla Cisa, da Scilla ai tanti piccoli Tibet nascosti nelle aree interne delle nostre montagne, fino alle feste del Maggio e della primavera, ai briganti del Piceno e agli eremi più nascosti dell’Umbria. Il filo rosso è la riscoperta di una catena di montagne che – anche inconsapevolmente – ci portiamo dentro come una madre-patria e che può ancora rappresentare una miniera di cultura, di valori e di libertà.

Un genius loci ancora intatto

«Questo libro – si legge nella presentazione – nasce dalla lunga esperienza di www.appenniniweb.it e chiama a raccolta chi sente di avere l’Appennino dentro; ne racconta la magia, la storia, la sacralità, l’eterna bellezza, le grida di dolore e l’abbandono. Prova infine ad ascoltare la voce numinosa della natura, capace di ri-condurre verso luoghi dove la storia è passata, ma il genius loci è rimasto intatto». Nel libro, che ha la prefazione del giornalista e scrittore Nicola Mastronardi, si parla molto anche delle montagne umbre, dei Sibillini, dei monti Martani con un capitolo dedicato a frate Bernardino della Romita. Martedì 16 aprile alle ore 18 al B-side del polo museale del Caos a Terni (viale Luigi Campofregoso) ci sarà la prima presentazione ternana di ‘Una patria in salita’ a cura dell’associazione Principia. Con l’autore dialogheranno Maurizio Cecconelli e Guido Morichetti.