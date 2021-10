Lions Club Terni Host sostiene le opere di don Luca Andreani

Una serata nel segno della solidarietà e dell’impegno, in linea con lo spirito lionistico, quella organizzata giovedì 21 ottobre dal Lions Club Terni Host presso il ristorante didattico dell’istituto ‘Cesi-Casagrande’ di Terni. La conviviale, che conferma il ritorno in presenza delle attività del club presieduto da Paolo Alunni Pistoli, aveva come obiettivo la raccolta di fondi in favore delle attività condotte da don Luca Andreani, parroco di Santa Maria del Rivo, nelle varie strutture parrocchiali che accolgono da tempo persone bisognose d’aiuto e per le quali vengono creati appositi percorsi in grado di restituire dignità e autonomia. Un fine pienamente centrato, grazie all’impegno del club e dei soci – fra cui il docente del ‘Cesi-Casagrande’ Marco Cavallari -, in un’ottica di collaborazione che prosegue con successo. Nel corso della serata, don Luca Andreani ha inteso ringraziare il Lions Club Terni Host per tutto ciò che quotidianamente fa in favore delle sue attività sociali e, più in generale, per la comunità ternana. L’occasione è stata utile anche per consegnare alle socie del club, le magliette donate dalle Siggi Group e legate al service per la prevenzione dei tumori al seno che ha già visto colorarsi di rosa la fontana di piazza Europa. Un sentito ringraziamento è stato poi espresso dal presidente Alunni Pistoli ai giovani studenti del ‘Casagrande-Cesi’ che hanno reso possibile la serata, con una cena di grande qualità ed un servizio impeccabile.

