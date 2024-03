‘Lu ciuccittu’ di Ferentillo, sfida che attraversa i secoli

Fra Pasqua e primavera, torna la ‘sfida de’ lu ciuccittu’ a Ferentillo, a colpi di uova tra i terzieri Sacrato, Matterella e Borcino, organizzato dalla pro loco presieduta da Alessandro Barbonari con il patrocinio di Comune e Fondazione Carit. «La kermesse che ci riporta indietro nei secoli – spiega Carlo Favetti, storico ferentillese – prende spunto dalle tradizioni longobarde e, grazie a ricerche e studi eseguiti dal maestro pittore Silvano Silvani Silvanis, abbiamo un piccolo vademecum su questo tradizionale gioco dove, in sintesi, vengono elencate tutte le fasi della disfida: a culè, pizzè, costarello, cutulè. Una iniziativa che suscita interesse antropologico ed entusiasmo competitivo da parte dei partecipanti». Per l’edizione 2024 sono in programma numerose iniziative che si svolgeranno dal 30 marzo al 1° aprile prossimi. A QUESTO LINK la pagina Facebook della pro loco di Ferentillo con tutte le informazioni sul programma.

Condividi questo articolo su