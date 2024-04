Maltratta compagna e i tre figli: 46enne indagato anche per violenza sessuale

Violenza sessuale ai danni della compagna e maltrattamenti contro di lei e i tre figli della coppia. Per queste accuse un 46enne è stato colpito dal divieto di avvicinamento alle persone offese, a seguito dell’indagine sviluppata dagli agenti del commissariato di Foligno e dalla procura di Spoleto. Secondo quanto emerso, l’uomo avrebbe maltrattato per anni la donna, «insultandola, facendole pesare la condizione di non autosufficienza economica, denigrandola come madre e mettendone in discussione la fedeltà». In alcuni casi la vittima è stata oggetto di «percosse e aggressioni fisiche» e nel corso delle indagini è emerso che «numerosi episodi di violenza si sono verificati anche in presenza dei tre figli della coppia, i quali in più occasioni sono stati oggetto di minacce e denigrazioni». Circa le violenze sessuali, «l’indagato in numerosi episodi ha imposto rapporti sessuali alla vittima che, per timore di subire delle ritorsioni o reazioni violente, ha subìto le intenzioni del compagno». Esasperata, la compagna si è rivolta alla polizia di Stato e quindi il gip di Spoleto «ha emesso a carico dell’indagato un’ordinanza cautelare applicativa della misura del divieto di avvicinamento all’abitazione, al luogo di lavoro ed a tutti gli altri luoghi abitualmente frequentati dalla donna e dai tre figli. All’indagato, inoltre, è stato prescritto di astenersi da qualsiasi forma di comunicazione con tutte le persone offese dal reato di maltrattamenti in famiglia».

