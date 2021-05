Marmore, ai Campacci spuntano i cinghiali

Il contesto non è ‘urbano’, e quindi la presenza ha una sua logica. Anche se incuriosisce in un’area verde normalente frequentata da famiglie, bambini e cittadini in cerca di un po’ di aria buona. Sabato mattina un cinghiale è spuntato al parco dei Campacci, a Marmore, e mentre i presenti si tenevano comunque a debita distanza – con l’animale selvatico che non ha creato alcun problema -, altri hanno chiamato le forze dell’ordine. Sul posto poi intervenute così la polizia Locale ed i carabinieri forestali di Terni per accertare la situazione. L’animale, poi, come era arrivato, se n’è andato, sparendo fra la boscaglia.

