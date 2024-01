Maturità 2024: ecco le materie per la seconda prova

Saranno il greco al liceo classico e la matematica allo scientifico, come riporta un articolo del Corriere della Sera, le materie della seconda prova scritta al prossimo esame di maturità, pubblicate in un’ordinanza, lunedì, dal ministro dell’istruzione e del merito Giuseppe Valditara L’esame di stato prenderà il via il 19 giugno con la prima prova, il tema, il 20 è invece prevista la seconda.

Le altre scuole

Nelle altre scuole, le seconde prove, saranno poi economia aziendale per gli istituti tecnici del settore economico indirizzo ‘amministrazione, finanza e marketing; topografia per l’indirizzo ‘costruzioni, ambiente e territorio’; sistemi e reti per entrambe le articolazioni dell’indirizzo ‘informatica e telecomunicazioni’; progettazione multimediale nell’indirizzo ‘grafica e comunicazione’; trasformazione dei prodotti per l’articolazione ‘produzioni e trasformazioni’ degli istituti agrari.