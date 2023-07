Meningite batterica: bimbo di 9 mesi trasferito da Terni a Roma

Un bimbo di nove mesi, residente in provincia di Rieti e affetto da una forma molto seria di meningite batterica, è stato trasferito dall’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni al reparto di terapia intensiva pediatrica del policlinico ‘Agostino Gemelli’ di Roma. A riportare la notizia è il quotidiano ‘Il Messaggero‘ in un articolo a firma di Nicoletta Gigli. Il piccolo – si legge – è giunto al ‘Santa Maria’ nella tarda serata di giovedì con i sintomi classici dell’infezione da pneumococco, confermata dagli accertamenti medici eseguiti presso il nosocomio ternano. Le sue condizioni, grazie alle terapie antibiotiche subito applicate dal personale del ‘Santa Maria’, sono rapidamente migliorate e la febbre è scesa. Poi però, nel contesto di un quadro comunque grave, è stato purtroppo registrato un peggioramento, in particolare per ciò che attiene le funzioni respiratorie, che ha spinto i medici a decidere per l’intubazione e il trasferimento al ‘Gemelli’ dove si sta facendo il possibile per salvargli la vita. La meningite da pneumococco compare in forma sporadica e non si associa solitamente a focolai epidemici. Anche per questo non si rende necessaria la profilassi, a differenza della meningite meningococcica.

