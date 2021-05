Mike Anderson & Friends, c’è anche l’Umbria

Si chiama ‘Mike Anderson & Friends’, è un evento online internazionale – si inizia alle 10 – organizzato dal noto dj e vedrà protagonista anche l’Umbria nella giornata di domenica, con la partecipazione di artisti da tutto il mondo. In luce ci saranno Piediluco e Città di Castello.

Dj FTG, alias del ternano Alfredo Trastulli; Dj Ciccio Battazzi, nome d’arte del narnese Fabrizio Battazzi; Dj Carlo Nanni e Dj Benny Blanco, alias di Stefano Benni, entrambi di Trestina. Eccoli i protagonisti umbri dell’evento che saranno in connessione con le grandi piazze del clubbing mondiale: Londra, Birmingham e Leeds, per il Regno Unito, Chicago, Detroit e Los Angeles per gli Stati Uniti, Leverkusen per la Germania. Per l’Italia anche Matera e Bari. «I grandi della musica underground si danno appuntamento su Facebook, Twitch, Yotube e Mixcloud per un grande spettacolo live».

Dove e quando

Per l’Umbria, dalle ore 14, i disc jockeys in duo, FTG & Ciccio Battazzi, avranno come sfondo del loro Dj set la magnifica cornice paesaggistica del lago di Piediluco, con la visuale della terrazza panoramica dell’Hotel Lago. A supporto del duo ci sarà tutta la squadra streaming ufficiale al completo della Corsa all’Anello di Narni, con Emiliano Luciani, Alessandro Agostini e Lorenzo Raffanelli. Per i due deejay di Trestina, Carlo Nanni e Benny Blanco, location d’eccezione dalla quale suoneranno rispettivamente alle 15.30 e alle 16.30, i locali dell’azienda ‘Ceramiche Noi’ di Città di Castello. Ad accompagnare la musica ci saranno le ballerine di danza moderna della scuola di danza Giubilei di Città di Castello che si esibiranno per impreziosire la performance. Le riprese, la regia ed il live streaming sarà curato e seguito da Christian Doti. Tra le icone della storia del clubbing ci sono K’Alexy Shelby, Joe Smooth, Stacy Kidd, Santonio Echols, Chris Kiser, J-Lektro, Marvin Swiftfingers G, Jeremy Sylvester, Matthias Holst, MJ, Deepot, Andrea Fiorito, Damiano Lamonaca, Nico Lhas, oltre a Mike Anderson ovviamente. Tredici le ore di musica previste. «Un grazie enorme al grande produttore ed organizzatore inglese, dj Mike Anderson, cuore e mente della festa insieme a tutto il suo staff italo/olandese/inglese di collaboratori», le parole dei quattro artisti umbri.