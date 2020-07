Montefranco, questura in campo contro gli atti vandalici

Aumentano gli atti di vandalismo a Montefranco. A lanciare l’allarme è il sindaco, Rachele Taccalozzi, che ne ha parlato anche con il questore di Terni, Roberto Massucci, in occasione della sua visita di martedì nel comune della Valnerina. «Ad essere presi di mira – afferma il primo cittadino – sono soprattutto alcuni parchi pubblici e manca spesso il rispetto delle regole minime di buona condotta e del vivere civile. È necessaria la collaborazione di tutti gli organi preposti per arginare questi fenomeni che oltre ad essere una problematica che compromette la tranquilla convivenza potrebbe mettere in pericolo i giovani. L’amministrazione e la comunità di Montefranco ringraziano il questore – conclude la Taccalozzi – per la disponibilità e per l’impegno a tutela della sicurezza pubblica. A breve nel corso di un nuovo incontro con i sindaci del territorio verranno definite strategie di contrasto a questi fenomeni».

