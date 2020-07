MotoGp, Petrux pronto per il debutto a Jerez

Lunga astinenza conclusa, si torna in pista. Ultimi mesi da ‘ducatista’ e poi via all’avventura in Ktm: Danilo Petrucci è pronto al debutto nel weekend a Jerez de la Frontera dopo la lunga pausa per l’emergenza epidemiologica per il covid-19. «Sarà un campionato davvero stranissimo. L’atmosfera nel paddock è molto diversa rispetto a quella a cui siamo abituati normalmente, ma sappiamo che i nostri tifosi ci supporteranno anche da casa e per questo daremo il massimo come sempre».

PETRUCCI ALLA KTM DAL 2021

A porte chiuse. La voglia

L’evento si disputerà a porte chiuse. Da mercoledì i primi test sul circuito spagnolo: «Mi sono mancate moltissimo la mia squadra e la mia moto durante questi mesi. L’ultima – le parole del 9 – volta che sono salito in sella alla Desmosedici Gp è stato a fine febbraio, perciò, oltre al test di mercoledì, ogni minuto in pista sarà davvero prezioso per poter riprendere il feeling con l’asfalto. Correremo a Jerez per due weekend successivi, e quindi sarà doppiamente importante riuscire ad ottenere dei buoni risultati questo fine settimana. Sono molto motivato e non vedo l’ora di scendere in pista per rimettermi subito al lavoro». Testa alla ‘rossa’. Per pensare alla Ktm ci sarà tempo.