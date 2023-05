MotoGp, emozione Petrucci a Le Mans: «Mi aspettavo di faticare di più»

«È stata una giornata impegnativa, ma soprattutto emozionante. Mi aspettavo di faticare di più, invece è andata bene e sono soddisfatto». Un Danilo Petrucci soddisfatto quello che parla al termine delle prove di venerdì sul circuito di Le Mans, in Francia, luogo che segna il suo ritorno temporaneo in MotoGp alla guida della Ducati. Il pilota ternano ha lavorato per riprendere confidenza con la Desmosedici Gp, moto che non guidava dal 2020: « Questa mattina ero meno distante dai primi e credo che avrei potuto ancora migliorare se non ci fosse stata la scivolata di questo pomeriggio, che mi ha fatto perdere un po’ di fiducia. Guidare questa moto è fantastico. Ora il mio obiettivo sarà quello di continuare a migliorare senza commettere altri errori», il commento di Petrux. Per lui anche una scivolata nella seconda metà di turno.

