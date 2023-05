Terni, nuovo ritorno in MotoGp per Danilo Petrucci: «Emozione indescrivibile»

La MotoGp e Danilo Petrucci, la storia prosegue. C’è un altro ‘prestito’ – era già successo nell’anno del MotoAmerica – per il pilota ternano nella competizione di maggior rilievo: il 9 sarà di scena sul circuito di Le Mans, in Francia, dal 12 al 14 con il Ducati Lenovo Team. Motivo? La sostituzione dell’infortunato Enea Bastianini. In Superbike Petrux tornerà a gareggiare la prima settimana di giugno a Misano Adriatico.

Di nuovo in MotoGp

«Sono molto contento di tornare a correre in MotoGp, anche se ovviamente mi dispiace che Enea debba saltare un’altra gara. A Le Mans con la Desmosedici GP ho vinto la mia ultima gara in MotoGp. Sarà un onore poter provare la moto campione del mondo e rimettere la tuta con la quale ho vinto in passato. È un emozione indescrivibile e non vedo l’ora di tornare in pista insieme a tutto il Ducati Lenovo Team. Un grazie a Barni per avermi lasciato cogliere questa opportunità e a Ducati per aver pensato a me». Altra chance con la ‘rossa’ per Petrucci.