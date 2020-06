MotoGp, Ktm più vicina per Petrucci

La stagione 2020 della MotoGp, tra cancellazioni e spostamenti, prenderà il via tra un mese a Jerez de la Frontera. Danilo Petrucci non vede l’ora di tornare in pista e nel contempo sta cercando di trovare una piazza per poter rimanere nella classe regina anche nel 2021: la Ducati lo ha lasciato a terra a vantaggio di Jack Miller e il 29enne ternano non ha intenzione di approdare in Superbike. In tal senso si registra una novità.

IL 19 LUGLIO INIZIA IL MONDIALE 2020

L’incontro

Sono due i team su cui puntare per una nuova stagione in MotoGp, l’Aprilia e la Ktm: proprio con la squadra austriaca – a riportare la notizia è La Gazzetta dello Sport – Petrux dovrebbe incontrarsi a breve per capire se davvero si può progettare un futuro insieme. Non sarà decisivo, ma comunque rilevante ai fini della scelta finale del centauro umbro. L’opzione Superbike al momento non è tenuta in considerazione, magari si vedrà più avanti. A liberare un posto in Ktm è Pol Espargaró, destinato alla Honda.