MotoGp, Petrucci-Ktm: «Ritrovato persone che si fidano»

Danilo Petrucci non ha ancora testato la Ktm con il quale correrà il mondiale 2021 in MotoGp. Con ogni probabilità – c’è da seguire lo sviluppo della pandemia – lo potrà fare solo nel primo test ufficiale in Malesia, a metà febbraio sul circuito di Sepang: il 30enne ternano non vede l’ora di iniziare l’avventura con la casa austriaca dopo l’ultima, burrascosa annata in casa Ducati. Ne ha parlato in un’intervista concessa al portale speedweek.com: «Sono stato nella galleria del vento a Colonia. Ora posso ammetterlo, ho già provato la moto tre volte. Ma sfortunatamente il motore non era acceso», scherza il pilota umbro.

25 GIUGNO 2020, L’ANNUNCIO UFFICIALE: NEL TEAM CON LECUONA

L’attesa e la liaison con Ktm

Chiusa la lunga e, comunque, soddisfacente parentesi con la Ducati, Petrucci è atteso dalla sfida con la Ktm: «Mi è sempre piaciuto questo produttore. Ora posso rivelare che è l’unico marchio da cui ho acquistato – ha spiegato – motociclette. Perché amo le loro moto fuoristrada. Certo, avrei preferito venire per meriti sportivi e non a causa dei movimenti sul mercato. Ma come pilota professionista devi sfruttare le opportunità che si presentano. Alla fine, sono stato felice che la Ducati mi abbia buttato fuori così presto. Perché ho trovato subito una nuova squadra».

OTTOBRE 2020, LO SCONTRO VERBALE CON DOVIZIOSO

Misure prese

Il ternano ha già avuto modo di prendere le misure per il sedile della RC16, manca tuttavia la prova in pista. In Austria, come noto, Petrucci ha già visitato la fabbrica Ktm: «Era davvero come una boutique. È stato stupefacente, il reparto corse è un sogno. Non sono mai stato in un reparto corse – commenta – come questo, dove puoi vedere tutte le moto da corsa con tutti i tecnici al lavoro. Mi è stato permesso di guardare tutto, tutte le moto, tutti i motori. Dopo tanto tempo ho ritrovato persone – chiude su Pit Beirer – che si fidano davvero delle mie capacità e vogliono lavorare con me».