MotoGp, replica a Doha: Petrucci 17° in qualifica

Nuova tappa del mondiale a Doha per la MotoGp. Ancora diffcoltà per Danilo Petrucci in qualifica: il 30enne pilota ternano del team Tech3 (Ktm) partirà dalla sesta fila dopo aver concluso la Q1 con il tempo di 1’54.528, a tre decimi dal 12° posto di Miguel Oliveira. Il 17° posto gli varrà la partenza accanto a Nakagami e Binder. Nelle prime tre sessioni libere – crono combinati – il 9 aveva concluso con la 12° piazza in 1’53.969 davanti a Mir e Valentino Rossi. Davanti a tutti i due piloti della Pramac Racing: pole per Jorge Martin su Johann Zarco, quindi Maverick Viñales.

