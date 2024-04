‘Motori solidali’ fra Avigliano Umbro e Sambucetole per fare del bene

L’associazione ‘Mamma Gilda, ascoltiamo gli sguardi’ è nata il 19 febbraio 2022 per espresso desiderio di Giovanni e Francesco Vox di mantenere vivo e concreto nel tempo il ricordo della loro mamma, prematuramente scomparsa nel giugno 2021. Ispirandosi al suo esempio e al pensiero ‘ciò che si fa per amore non si perde ma rimane e si moltiplica’, il sodalizio si prefigge finalità civiche di utilità, solidarietà sociale e cooperazione allo sviluppo, principalmente nel campo dell’alfabetizzazione in favore delle popolazioni in via di sviluppo, per la loro crescita culturale, economica, sanitaria e sociale. L’associazione, attraverso la promozione di eventi solidali, raccoglie fondi che vengono totalmente destinati alle popolazioni andine peruviane e in particolare ai bambini.

‘Motori solidali’, ci siamo

Nel corso del 2024 l’associazione promuoverà la realizzazione di uno spazio multifunzionale per il doposcuola e l’oratorio dei bambini, la creazione di una piccola sala di lettura e di un’area gioco per i bambini che frequentano l’asilo ‘Chiara Capponi’ di Chalhuà e dei caserios vicini, a nord di Yanama (Perù). In rampa di lancio – appuntamento per domenica 28 aprile – c’è l’evento ‘Motori solidali’ che punta a far conoscere l’associazione e i suoi progetti grazie al ‘1° raduno di auto e moto d’epoca’, con partenza da Avigliano Umbro e arrivo a Sambucetole di Amelia, dove sarà possibile degustare il pranzo con i prodotti tipici del territorio, organizzato dalla Pro loco di Sambucetole. La partenza della carovana da piazza del Municipio (Avigliano) sarà accompagnata da un momento musicale offerto dalla SFAU e dalla Pro loco di Avigliano Umbro. I partecipanti arriveranno ad Amelia per poi dirigersi a Giove, a Porchiano del Monte e, scendendo per la ‘para’, percorreranno la strada dei Cappuccini fino a Sambucetole, scortati dalla Croce Rossa Italiana di Avigliano Umbro, sempre disponibile a sostenere questi progetti. L’evento, patrocinato dai Comuni di Avigliano Umbro e di Amelia, dalle Pro loco dei due centri e dalla SFAU, sarà realizzato grazie al prezioso aiuto dello staff guidato da Matteo Fabrizi, già promotore di eventi analoghi sul territorio.