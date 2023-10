Muay Thai: Trivelli vince a Roma e porta Terni ai campionati nazionali

Grande soddisfazione per il Dark Angel Team di Terni, guidato dal maestro di Muay Thai Maurizio Sardonini, che ha visto un proprio atleta – il ternano Christian Trivelli – qualificarsi ai campionati italiani in stile Muay Thai classe C. Il prestigioso risultato è stato ottenuto domenica a Roma, al PalaTorrino, in occasione degli ‘Etf Nationals Qualification’ dedicati a vari sport da combattimento e arti marziali. Trivelli si è affermato ai punti contro un avversario, sulla carta, molto più esperto di lui. E ora, dopo tanti sacrifici e allenamenti, i campionati italiani.

