Narni: al Digipass il libro di Corrado Costantini

Si terrà venerdì 11 aprile alle ore 17, presso il Digipass di Narni, la presentazione del libro ‘Curvare sul viale del tramonto – Anime in uno scrigno’ di Corrado Costantini (Abra Books Narrativa). L’evento sarà moderato dall’ex sindaco di Narni, Giulio Cesare Proietti. «Quello che l’autore vuole trasmettere – si legge nella sinossi – è lo spaccato di una vita in bilico fra la ricerca di un equilibrio interiore e il rapporto – fatto di forti sentimenti e contrasti emotivi – nei confronti di tutti coloro che percorrono il suo cammino quando, ravvisando questo ‘curvare sul viale del tramonto’ si trova a trarre alcune conclusioni. Ogni ricordo di evento vissuto si trasforma in riflessione: la madre – figura centrale, malata e stanca – lo lascia, mentre la vita l’abbandona e per Corrado non è facile accettare ciò che sente come un sopruso, un dolore contronatura e non meritato. Gli amici occupano un grande spazio nei suoi ricordi, immersi in uno scenario in movimento così come l’amore, quello dalle mille sfaccettature – sia esso solo carnale o assolutamente puro e idealizzato – diviene parte integrante della mente e del cuore di Corrado, che così lo esprime: ‘Come una meteora che plana sulle mie ansie, che ricama sulle mie titubanze, che svelenisce tutte le ataviche seti di rivalsa, sei apparsa tu, che mi hai insegnato ad amare il vuoto onirico colorato di sogni, sogni popolati di calore, sogni popolati di allegria, sogni popolati di smalto creativo…’».

