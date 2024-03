Narni, c’è un recital lirico a lume di candela: in arrivo il ‘Candle concert’

Un recital lirico a lume di candela. C’è un particolare evento in programma al teatro Manini di Narni il 4 maggio: il ‘Candle concert’, messo in piedi grazie alla collaborazione tra l’associazione culturale Tutti per Narni insieme a Terni Città Futura e Argoo. L’iniziativa ci sarà a partire dalle 21 in occasione dell’anniversario dell’inaugurazione del teatro narnese, avvenuta il 3 maggio 1856. Biglietti in vendita sul circuito Ticketitalia, sul portale candleconcert.it, nel negozio New Sinfony di Terni e alla tabaccheria ‘Sorelle Giacinti’ di Narni Scalo.

Il concerto

Gli organizzatori spiegano che il concerto prevede «la riproposizione piano e voce di alcune arie liriche verdiane a celebrazione di questo anniversario e arie pucciniane – quest’anno ricorre il centenario della scomparsa di Giacomo Puccini. A esibirsi sarà il soprano Samantha Sapienza, professionista di grande qualità artistica e di prestigioso talento. Si è esibita in numerosi concerti in tutto il mondo; vincitrice di borse di studio e importanti premi. La Confederazione italiana associazioni e fondazioni per la musica lirica e sinfonica, le ha assegnato per la manifestazione ‘Oscar della Lirica – International Opera Awards’ il premio speciale per la New Generation. Ad accompagnarla la pianista Nadia Testa vincitrice di vari concorsi nazionali e internazionali, con una lunga carriera di esibizioni in Festival, rassegne nazionali e internazionali oltre ad aver inciso Cd ed effettuato registrazioni. Si esibirà anche la ternana Alessia Minicucci, giovane e talentuoso soprano del nostro territorio. Si esibisce in concerti e opere in Italia e all’estero, perfezionandosi costantemente partecipando a masterclass tenute da grandi nomi della lirica. Ha ricevuto riconoscimenti in concorsi nazionali e internazionali ed ha lavorato per enti pubblici, festival e fondazioni cimentandosi nel repertorio da lirico leggero».

Candele e beneficenza

«Particolare attenzione – viene specificato – sarà rivolta all’allestimento del teatro volendo proporre l’esperienza unica della luce a ‘lume di candela’. Si tratta di particolari allestimenti con candele a led di grande effetto e scenografia. Saranno predisposte quasi mille candele che illumineranno la sala e il palcoscenico, creando un’atmosfera magica che impreziosirà l’esperienza di ascolto. La luce delle candele (si tratta di candele a Led ma che simulano il movimento naturale della fiamma) trasformerà il prestigioso luogo storico della città di Narni in uno scenario incantevole. Le candele con la loro luce diffusa creeranno così un’atmosfera intima, rilassante e romantica, perfetta per immergersi completamente nella bellezza della musica. L’evento sarà anche l’occasione per una raccolta fondi con scopo benefico a cura della associazione ‘Banca del tempo’ di Narni. Siamo certi che le motivazioni sociali, il valore di promozione culturale e del territorio, la qualità della proposta artistica insieme alla particolare e originale proposizione della formula del Candle concert (concerto a lume di candela) non potranno che portare al successo dell’iniziativa.