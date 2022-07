Narni: spaccia cocaina in centro. Arrestata 62enne incensurata

L’arresto è scattato mercoledì su ordine del gip del tribunale di Terni e a seguito delle indagini condotte dai carabinieri del nucleo operativo della Compagnia di Amelia, insieme ai colleghi del comando stazione di Narni, con il coordinamento del pm Giulia Bisello. Ai domiciliari, per spaccio di droga, c’è finita una 62enne di Narni – I.S. le sue iniziali – incensurata.

La perquisizione

Secondo quanto ricostruito dall’Arma, attraverso un lavoro certosino, la donna era solita spacciare cocaina nel centro di Narni, con una ricca e variegata clientela della zona e non solo. La perquisizione domiciliare scattata mercoledì all’atto dell’arresto e che ha visto anche la collaborazione di peronale femminile della polizia Locale narnese, ha consentito di individuare – nell’abitazione della 62enne – 35 dosi di cocaina per un totale di 17 grammi, oltre ad un bilancino di precisione e materiale utilizzato per confezionare lo stupefacente.

Denunce e segnalazioni

L’inizio dell’indagine risale al dicembre del 2021 e, prima dell’arresto della 62enne, i carabinieri avevano denunciato a piede libero quattro soggetti – ‘cavallini’ che spacciavano per conto della donna narnese – e segnalato alla prefettura di Terni altre quattro persone, ovvero clienti trovati in possesso di dosi per il consumo personale. In totale, nel contesto dell’operazione, i militari hanno sequestrato 47 dosi di cocaina per un peso di 23 grammi. La misura dei domiciliari disposta dal tribunale di Terni, è connessa anche ad alcuni problemi familiari – segnalati dall’Arma all’autorità giudiziaria – a cui la donna deve far fronte, incompatibili con un regime detentivo più restrittivo.