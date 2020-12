Norcia, due auto bloccate per neve nei pressi della piana

La squadra dei vigili del fuoco di Norcia è intervenuta per recuperate due autovetture in difficoltà a Forca di Presta, nei pressi della piana di Castelluccio, Rifugio delle Guide, lato sud est del Vettore. Sul posto è intervenuta anche una squadra proveniente da Arquata del Tronto.

Nel comune di Norcia

A seguito di numerose segnalazioni dei lettori, abbiamo chiesto chiarimenti ai vigili del fuoco, che ci hanno confermato neve a sprazzi sulla piana di Castelluccio, territorio comunale di Norcia, accumulata dal vento proprio nel punto in cui si sono verificati i disagi. Non ha nevicato invece nel centro abitato di Norcia, come il titolo poteva far immaginare a chi non avesse letto l’articolo né guardato la foto.