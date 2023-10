‘Oltre’ il diabete: due giorni di convegno a Perugia

Si terrà il 13 e il 14 ottobre (QUI IL PROGRAMMA .PDF) presso il Posta dei Donini meeting center di Perugia, il congresso congiunto Amd (Associazione medici diabetologi) e Sid Umbria (Società italiana di diabetologia) intitolato ‘Oltre – La trasversalità del diabete’. «Non è possibile essere diabetologi oggi – spiegano gli organizzatori – senza avere un approccio olistico e multidisciplinare al paziente. Il diabete, soprattutto il tipo 2, si accompagna a complicanze e comorbidità che non possono essere più misconosciute o trascurate dallo specialista. Il tempo per l’inerzia è terminato. Altre figure specialistiche, da nota 100 in poi, ci incoraggiano ad assumere un atteggiamento sempre più proattivo. Il presente congresso – prosegue la nota – ha l’obiettivo di fornire ai diabetologi e alle figure del team diabetologico una panoramica in merito alle ultime novità sulle complicanze cardio e nefrovascolari. Un’occasione per fare il focus sull’obesità, tema attualissimo non solo dal punto di vista medico, ma anche sociale. Ci si soffermerà anche sui link emergenti in ambito metabolico fra diabetologia ed epatologia: la prevalenza della NASH – epatopatia non alcoolica – nella popolazione generale 3-5%, fra i diabetici del 25-30%, negli obesi del 35%. Dando la parola ai non diabetologi, sarà l’occasione di andare oltre la nozionistica oramai consolidata e avvalorata dall’esperienza, un viaggio oltre i confini della diabetologia per comprendere quanto beneficio possa apportare al paziente la corretta scelta del diabetologo. Per rispondere alle esigenze di molti – concludono gli organizzatori – ci sarà anche l’occasione di parlare di complicanze su cui è sceso il sipario negli ultimi anni, ma che gravano su salute, qualità di vita e costi da parte del sistema sanitario nazionale. In seconda giornata, riflettori puntati sul diabete tipo 1, ma con una veste nuova: un viaggio diagnostico-terapeutico del tipo 1 nella sua evoluzione anagrafica».

