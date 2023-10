Orte: resti umani accanto ai binari. Si indaga

Macabro ritrovamento nei pressi della stazione ferroviaria di Orte (Viterbo) nella mattinata di mercoledì. Il macchinista di un convoglio dell’alta velocità ha infatti notato dei resti umani a ridosso della linea ferroviaria e immediati sono partiti gli accertamenti della Polfer e dell’autorità giudiziaria competente. I resti erano disseminati in un raggio di diverse decine di metri – forse esito di un investimento mortale – e in avanzato stato di decomposizione. Impossibile sul momento, stante le condizioni di quanto ritrovato e l’assenza di documenti e altri indizi, risalire rapidamente all’identità della persona. Servirà, con tutta probabilità, l’esame del Dna. E non è detto basti. Verifiche sono comunque in corso su tutte le segnalazioni di persone scomparse fra il Lazio e l’Umbria.

