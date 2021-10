Orvieto, con l’auto contro le colonnine del gas: quattro giovani rischiano grosso

Incidente stradale nella notte fra sabato e domenica, intorno alle ore 2, in via Tevere ad Orvieto (Terni), zona Sferracavallo. Un’auto con a bordo quattro giovani ha sbandanto ed è finita fuori strada, urtando e danneggiando le colonnine del gas di alcune abitazioni. I quattro ragazzi – fortunatamente – non hanno riportato particolari conseguenze: sono stati soccorsi dai vigili del fuoco orvietani e quindi dagli operatori del 118. I pompieri hanno poi provveduto a mettere in sicurezza la zona, rispetto alle possibile perdite di gas. Sul posto è intervenuta anche la polizia di Stato con personale della squadra Volante del locale commissariato.

