Ospedale Terni: due nuovi primari per nove mesi. Sono Luigi Vecchi e Antonio Giunta

La risoluzione del rapporto di lavoro è dello scorso 7 ottobre – dimissioni volontarie per il pensionamento dell’ex direttore – e ha avuto decorrenza dal 16 dicembre. Da quel momento il posto da direttore della struttura complessa di nefrologia e dialisi dell’ospedale di Terni è vacante. Problema risolto in giornata con la firma del direttore generale Andrea Casciari: c’è il conferimento per il ruolo di responsabile facente funzioni della sc al dottor Luigi Vecchi per nove mesi o «minor periodo in relazione alle eventuali misure di riorganizzazione, attuative del protocollo d’intesa Regione Umbria e università degli studi di Perugia». Vecchi ha già l’incarico di responsabile ff della struttura semplice dipartimentale per la nefrologia ambulatoriale. Non l’unica novità di giornata.

LA PROROGA DI NOVEMBRE 2022

Otorinolaringoiatria

Novità anche per la struttura complessa di otorinolaringoiatria. In questo caso Casciari ha dato il via libera al conferimento – sempre per nove mesi – al dottor Antonio Giunta in quanto «profilo professionale più idoneo a ricoprire l’incarico di sostituzione del responsabile della struttura complessa».