Ospedale Terni, nuova strumentazione in ricordo di due donne

Due carrelli polifunzionali donati al reparto di medicina interna dai parenti di Martina Medori e della dottoressa Paola Grasselli, in loro memoria. La cerimonia si è svolta mercoledì mattina all’ospedale di Terni e riguarda il reparto di medicina interna: ad accoglierli il direttore generale Andrea Casciari, il direttore sanitario Pietro Manzi, la direttrice amministrativa Maria Mariani, il professor Gaetano Vaudo in qualità di direttore di medicina interna, la dirigente del Sitro Laura Fontetrosciani, la coordinatrice della medicina interna Emanuela Santuro, il personale di reparto e il responsabile delle donazioni Leonardo Fausti. «Una donazione – specifica il Santa Maria – svoltasi in un clima di grande commozione, che andrà a implementare la strumentazione, in ricordo di Martina e Paola».

