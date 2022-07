Ospedale Terni, nuovo dg: la rosa dei più ‘coerenti’, sono in 30

di S.F.

Le dimissioni di Pasquale Chiarelli dal ruolo di direttore generale dell’azienda ospedaliera di Terni sono note dal 13 luglio, quando a comunicarle è stata la Regione. Il manager pugliese resterà in sella fino al 12 settembre. Tutto ciò è stato messo nero su bianco in via formale venerdì dall’esecutivo a guida Tesei che, nello stesso documento, in vista della sostituzione tira in ballo una delibera dello scorso 11 maggio. Motivo? In quella circostanza è stato il via libera alla rosa integrata dei candidati «con professionalità maggiormente coerente con l’incarico di dg del Santa Maria». Difficile pensare che non sarà uno di loro.

Il listone: diversi volti noti

A maggio la giunta regionale ha approvato un atto riguardante l’avviso pubblico di selezioe per il conferimento di incarichi di direzione generale nelle aziende sanitarie regionali. Con singole liste specifiche per ogni struttura (Usl 1, Usl 2, ospedali Perugia e Terni). Prima curiosità: tra i trenta manager sanitari nell’elenco c’è – giocoforza – il dg uscente Chiarelli. Con lui il neo leader della Usl Umbria 1, Massimo Braganti, il dg del ‘Santa Maria della Misericordia’ Giuseppe De Filippis, il dg della Usl Umbria 2 Massimo De Fino e Lorenzo Pescini, commissario straordinario del nosocomio ternano dal luglio al settembre 2019. Chiaro che c’è da guardare altrove. Con loro anche Riccardo Brugnetta e Andrea Casciari, già attivo a Terni in qualità di dg dal 2013 al 2016 e come commissario straordinario nel post Pescini.

I nuovi nomi



In molti sono stati inseriti nell’ultimo aggiornamento del marzo 2022. Si tratta di Gino Baldi, Simona Dei, Antonio D’Urso, Francesco Ghelardi, Letterio Maurizio Lanza, Luca Lavazza, Stefano Lorenzo Maffioli, Francesco Marchitelli, Marco Mattei, Enrico Volpe e Antonella Valeri. Gli altri erano già presenti nell’elenco dal dicembre 2020: in questo caso i nomi sono quelli di Gianmaria Battaglia, Stefano Carlini, Silvia Cavalli, Marcello Giannico, Stefano Lorusso, Elisabetta Monica Loredana Luzzi, Alessandro Ivan Mazzoleni, Nicolò Pestelli, Renato Pizzuti, Joseph Polimeni, Thomas Schael e Roberta Volpini. Vedremo chi la spunterà. Altra curiosità: la lista è praticamente identica a quella per il Santa Maria della Misericordia di Perugia, fatta eccezione per un paio di nominativi.