Panathlon: Terni e Rieti ‘gemellate’ in nome dei valori più sani dello sport

I Panathlon Club di Rieti e Terni hanno firmato un ‘patto di gemellaggio’ «per una proficua collaborazione nel nome dei valori sportivi, morali e sociali che con il fair play sono alla base dall’essere panathleti». Entrambi fondati nel 1963, i due club «hanno svolto l’attività associativa con grande amore verso lo sport e quei valori umani che fanno del fair play la base della vita dei Panathlon International, dando voce e titolo a sportivi e società che, con il loro comportamento, hanno onorato questi valori fondanti, oltre che raggiungere prestigiosi traguardi sportivi e non, con particolare riferimento ai giovani ed allo sport inclusivo». La cerimonia della firma del protocollo – triennale e rinnovabile – si è svolta presso l’hotel Miramonti di Rieti. In campo i due presidenti, Costanzo Truini per Rieti e Benito Montesi per Terni, di fronte ai rispettivi Governatori di Area: Rita Custodi per l’Umbria e Cesare Sacrestani per il Lazio. Il tutto in una conviviale dedicata alla pallavolo, alla quale hanno partecipato i soci e le socie di entrambi i club.

