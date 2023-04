Papere e check. Il Perugia parte bene poi crolla contro la Reggina (1-3)

di G.R.

Il Grifo resta al cento della salagiochi salvezza buttando al vento quello che poteva essere un gettone d’oro. Ne serviranno altri da inserire dentro le consolle, soprattutto quelle degli scontri diretti, per non vedere tra un mese la scritta Game Over sulla stagione in corso. Il Perugia parte anche benissimo: schiaccia la Reggina, non rischia niente, crea e concretizza. Poi il crollo di una squadra decisamente troppo fragile.

La cronaca

Come tengono bene il campo i primi venti minuti gli umbri. Sembrano una squadra in pieno controllo e senza l’acqua alla gola. Ci prova Di Serio al 14′ dal limite dell’area, Colombi. para. Dall’altra parte Gori mostra i riflessi sulla conclusione di Bouah. E’ uno dei pochi interventi azzeccati in una serata da papere e check. Il Perugia la sblocca al 24′ con Di Serio che servito da Ekong si libera con una grande giocata e con una conclusione a giro da applausi fa esplodere il Curi. Sessanta giorni fa l’ultima da titolare contro il Brescia, sette giorni prima al San Nicola le ultime marcature con la doppietta contro il Bari. Il pari degli ospiti arriva al 38′: Hernani calcia magistralmente una punizione da posizione siderale ma il brasiliano deve anche ringraziare Gori per l’indecisione determinante. I biancorossi non demordono e cercano subito il nuovo vantaggio: il tiro di Di Serio viene deviato in corner, quello di Cancellieri al debutto da titolare in B parato da Colombi. Secondo tempo vuoto da parte di Kouan e compagni. Gori blocca dentro la porta un facile colpo di testa dell’ex fischiatissimo Di Chiara. Servono vari minuti per controllare al var la posizione del pallone. Scelta punitiva o paura del contraccolpo psicologico, Castori lo toglie mandando in campo Furlan. Il Perugia in avanti non si fa più vedere se non con un pallone messo in mezzo all’area da Di Carmine con Di Chiara che però anticipa di Serio. Rivas colpisce la traversa con una conclusione deviata da Struna, Canotto subentrato segna il 3-1. Serve un altro check per confermare il colpo del definitivo ko con il Grifo che cade a picco. La classifica ora parla di zona play out. Non sorride manco la Ternana con la Reggina e i play off che si allontanano ulteriormente