Papigno, entra nel bar e minaccia: denunciato

Mercoledì mattina è entrato all’interno del bar del distributore Esso di via Campomicciolo, a Terni, all’altezza di vocabolo Casali di Papigno. In evidente stato di alterazione, ha iniziato a litigare con un avventore e poi lo ha minacciato con un paio di forbici. Sul posto si sono portati i carabinieri del comando stazione di Papigno che hanno calmato il soggetto – 65enne di Terni, già in cura per problemi personali – e lo hanno affidato agli operatori del 118. Scontata la denuncia a piede libero per minaccia aggravata e porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

