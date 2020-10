Perugia, sorpreso con 1,6 chili di hashish: 21enne in manette

I carabinieri – sezione radiomobile del Nor della Compagnia di Perugia – si sono insospettiti quando lo hanno visto compiere delle ‘strane’ manovre mentre guidava la propria auto. Lo hanno pedinato, quindi la scoperta: aveva sedici panetti di hashish per un peso complessivo di 1,6 chili. Protagonista della vicenda un 21enne italiano incensurato, arrestato in flagranza di reato per detenzione a fini di spaccio.

Il blitz

I militari sono intervenuti nella serata di martedì: il giovane, appena viste le forze dell’ordine, è stato sorpreso mentre gettava dalla finestra un fagotto. Immediata l’azione degli uomini del 112 per capire la situazione: perquisizione e recupero dell’involucro contenente l’hashish. Ora si trova ai domiciliari.