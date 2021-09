Perugia, addio alla professoressa Decataldo

È in lutto l’Istituto comprensivo Perugia 3 per la scomparsa della professoressa Franca Maria Decataldo, una dei docenti storici della scuola. «Lascia un grande vuoto tra i colleghi, le famiglie, gli studenti, perchè era un a istituzione – afferma la dirigente scolastica, Simonetta Zuccaccia -. Ci mancheranno la sua lunga preparazione ed esperienza, l’attaccamento all’insegnamento anche in momenti difficili della sua vita, la sua riservatezza, fermezza e tenacia, l’affetto che aveva per i suoi studenti». L’istituto, tutto il corpo docente e amministrativo si stringono attorno al dolore dei familiari: «Se ne è andata in un soffio, tra le mura della scuola a cui ha dedicato tante delle sue energie, anche quando le energie che aveva erano poche, lasciandoci tutti senza parole. Franca Maria Decataldo era così, tenace e cocciuta nel senso migliore del termine, dando tutto quello che poteva ai suoi ragazzi».

