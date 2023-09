Traumi non gravi per le due persone che erano all’interno di un’auto ribaltatasi nel primo pomeriggio di mercoledì a Perugia. L’incidente si è verificato all’incrocio tra strada Eugubina e la strada per Pretola: il sinistro ha anche interessato una cabina del metano, rimasta danneggiata. Con tanto di leggera perdita. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, i vigili del fuoco del distaccamento di Cavour e gli agenti della polizia Locale.

